15.02.2019 | 16:36

В Центре русской хоровой и вокальной культуры выступил Пензенский муниципальный духовой оркестр - единый живой организм, сердцем которого уже более 15 лет является Набережный.

«Мы собрали хорошую, красивую программу для любителей духовной музыки и с удовольствием будем играть. Есть и классика, есть интересные песни и есть джазовые произведения», - рассказал художественный руководитель оркестра Анатолий Набережный.

С 2003 года, то есть со времени создания коллектива, ни одно крупное мероприятие в городе не обходится без выступления оркестра. За это время подопечные Набережного сотрудничали с самыми разными пензенскими певцами, музыкантами, танцорами и поэтами.

А потому в концерте также приняли участие друзья оркестра - Тимофей Николаев, Михаил Рудаков, Ульяна Косырькова и Екатерина Бородина.