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Культура | Для пензенцев сыграл муниципальный духовой оркестр

15.02.2019|16:36
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В Центре русской хоровой и вокальной культуры выступил Пензенский муниципальный духовой оркестр - единый живой организм, сердцем которого уже более 15 лет является Набережный.

«Мы собрали хорошую, красивую программу для любителей духовной музыки и с удовольствием будем играть. Есть и классика, есть интересные песни и есть джазовые произведения», - рассказал художественный руководитель оркестра Анатолий Набережный.

С 2003 года, то есть со времени создания коллектива, ни одно крупное мероприятие в городе не обходится без выступления оркестра. За это время подопечные Набережного сотрудничали с самыми разными пензенскими певцами, музыкантами, танцорами и поэтами.

А потому в концерте также приняли участие друзья оркестра - Тимофей Николаев, Михаил Рудаков, Ульяна Косырькова и Екатерина Бородина.

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Гость|15.02.2019 19:06|

и такой оркестр есть? чем на жизнь зарабатывают?

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