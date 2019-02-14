14.02.2019 | 15:38

На вечере духовной музыки в драматическом театре свободных мест в зале не оказалось. Пензенцы раскупили все билеты на выступление коллектива.

Одну из главных молитв православных верующих - «Отче наш» - исполнил композитор, художественный руководитель хора Валаамского монастыря Александр Бордак.

«Каждому ведь человеку чего-то не хватает. Если он приходит в храм, значит, что-то происходит в его жизни. Если приходит покупать билет на хор Валаамского монастыря, значит, чего-то он хочет, чтобы сегодня произошло в душе. И мы стараемся отдать все, чему мы научились за годы учебы и духовного такого соединения», - отметил он.

По уставу монашеской жизни, братья не могут покидать обитель и участвовать в публичных выступлениях. Они поют в храме.

По стране гастролирует творческий коллектив, в котором исполнители - светские музыканты.