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Культура | Выступление хора Валаамского монастыря собрало в Пензе полный зал

14.02.2019|15:38
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На вечере духовной музыки в драматическом театре свободных мест в зале не оказалось. Пензенцы раскупили все билеты на выступление коллектива.

Одну из главных молитв православных верующих - «Отче наш» - исполнил композитор, художественный руководитель хора Валаамского монастыря Александр Бордак.

«Каждому ведь человеку чего-то не хватает. Если он приходит в храм, значит, что-то происходит в его жизни. Если приходит покупать билет на хор Валаамского монастыря, значит, чего-то он хочет, чтобы сегодня произошло в душе. И мы стараемся отдать все, чему мы научились за годы учебы и духовного такого соединения», - отметил он.

По уставу монашеской жизни, братья не могут покидать обитель и участвовать в публичных выступлениях. Они поют в храме.

По стране гастролирует творческий коллектив, в котором исполнители - светские музыканты.

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