14.02.2019 | 14:44

С 15 февраля по 15 апреля в пензенской филармонии будет проходить четвертый Фестиваль органной музыки Penza Fest.

В первый день фестиваля в 19:00 выступит музыкант из Нидерландов Эрвин Вирсинга. Он исполняет на органе известные оркестровые и фортепианные произведения, сочетая музыку разных стилей.

19 февраля в 19:00 состоится второй концерт. Его даст органист главной церкви и церкви Святого Креста в Зуле (Германия) Филипп Крист.

27 февраля выступит с двумя концертами российская исполнительница Мария Блажевич. В 12:00 начнется детская программа «Органный мир фэнтези: Хогвартс и Властелин Колец»», а в 17:00 и 19:00 – «Рок-хиты».

6 марта в 19:00 для пензенцев сыграет Серджо Милителло из Италии, папский органист Ватикана. 11 марта в 17:00 - российский музыкант Александр Князев.

15 марта в 19:00 даст концерт органист и музыкальный директор церкви Св. Бавона в Харлеме (Нидерланды) Йос ван дер Коой. 23 марта в 18:00 выступит Наталья Гольфарб из Саратова с программой «Органный хит-парад».

4 апреля в 19:00 зрители могут услышать Илону Биргеле из Риги, первую исполнительницу произведений многих латвийских композиторов. 11 апреля в это же время сыграет Джулиан Бевик из Испании – главный органист в соборе Святого Ангела в Валенсии.

Завершится фестиваль 15 апреля концертом российских органистов Даниэля Зарецкого из Санкт-Петербурга и Тараса Багинца из Екатеринбурга. Он начнется в 19:00, сообщили в региональном министерстве культуры.