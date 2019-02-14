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Культура | В Пензе состоялся концерт американской исполнительницы MYLAH

14.02.2019|16:17
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«Может быть, я сумасшедшая», - поет американская ар-н-би- и соул-исполнительница MYLAH. То ли из-за того, что лишь в 17 лет решила заняться сольной деятельностью, то ли потому, что, несмотря на сложные международные отношения между странами, все-таки рискнула приехать с концертами из США в Россию.

«Я не слежу за новостями, мне это неинтересно, но моя семья очень за меня переживала. Я общаюсь с людьми так, как они относятся ко мне, а ко мне здесь хорошо относятся», - отметила певица.

MYLAH - уроженка крохотного городка американской глубинки. С детства имея красивый голос, она долго не решалась петь перед публикой, но, поборов страх, сумела завоевать звание «Лучший женский вокал штата Индиана».

42-летняя исполнительница уверенно пробивается к вершинам хит-парадов, черпая вдохновения из творчества Rihanna, Fergie, Michael Jackson, Adele.

В России MYLAH впервые. Пенза стала пятым городом в ее концертном туре по стране. Осталось еще 13.

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