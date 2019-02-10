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Культура | В XVI конкурсе имени А. Сазонова участвовали 500 одаренных школьников

10.02.2019|12:28
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34 юных поэта и прозаика признаны победителями и призерами XVI областного конкурса имени Александра Сазонова, который был посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Он проводился в рамках регионального форума одаренных детей «Наше вдохновение - новой России». Всего жюри рассмотрело более двух тысяч работ 500 школьников.

«Дети пишут о том, что их волнует, о своих чувствах, переживаниях, об отношении к окружающему миру, к родителям, к животным. Подростки размышляют на какие-то философские темы. И наверное, потому что это их действительно волнует, пишут они интересно и их, конечно, нравится нам читать», - рассказала старший методист областного Центра развития творчества детей и юношества Алена Жукова.

Гран-при конкурса удостоена учащаяся школы № 11 Анастасия Варламова. Девочка начала писать стихи в 12 лет. С тех пор она уже не раз становилась победительницей региональных и всероссийских конкурсов.

«Первое мое стихотворение мне не понравилось, но человеку, которого я спросила, наоборот, очень понравилось. Он сказал, что здорово и неплохо было бы продолжить. Потом я попробовала еще несколько раз, результат был уже лучше», - поделилась Анастасия.

Победителями конкурса в различных возрастных группах также стали Анастасия Лысенко, Полина Белова, Татьяна Умрихина и Александра Сорокина.

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