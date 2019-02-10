10.02.2019 | 14:46

Музыканты русского народного оркестра «Пенза» и, конечно, любители вокального искусства, в ожидании праздника. В столицу Сурского края снова едет лауреат международных конкурсов Евгений Южин. Совместная программа известного тенора и пензенского инструментального коллектива называется «Орфеи ХХ века».

«Первое отделение он посвящает великим тенорам мира. Это Сергей Лемешев, Марио Ланца, Лучано Паваротти», - сообщил художественный руководитель русского народного оркестра «Пенза» Эдуард Пятунин.

Большой гастрольный тур Евгения Южина по стране неслучаен. Ретро сейчас в моде.

Как добавил Эдуард Пятунин, второе отделение концерта посвящается Орфеям советской эстрады Евгению Мартынову, Валерию Ободзинскому и Муслиму Магомаеву.

Совместный концерт Евгения Южина и русского народного оркестра «Пенза» состоится в городском Центре культуры и досуга 16 февраля в 18:00.