10.02.2019 | 12:21

В библиотеках Пензы решили отметить 250-летие со дня рождения баснописца Ивана Андреевича Крылова и провести просветительский марафон «Русский Лафонтен».

В городских библиотеках состоятся интерактивные мероприятия по творчеству писателя для школьников младших и средних классов: литературные турниры, брейн-ринги, квесты.

«Ребятам не только предложат погрузиться в мир крыловских персонажей, примерить на себя их роли, задуматься о смысле коротких нравоучительных историй, но и откроют неизвестного ранее Крылова: расскажут о его увлечениях, привычках, интересных фактах биографии. Школьники узнают, каким образом имя баснописца связано с Пензенской областью и ее историей», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Марафон «Русский Лафонтен» проведут с 13 по 28 февраля. В нем будут задействованы Центральная городская публичная библиотека им. Белинского (ул. Кирова), библиотека № 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (пр. Победы), библиотека № 6 (мероприятие в школе № 52, пр. Победы), библиотека № 8 (Ахуны), детская библиотека № 2 (ул. Глазунова), детская библиотека № 4 (ул. Калинина), детская библиотека № 9 (ул. Чаадаева).