09.02.2019 | 13:47

Во вторник, 12 февраля, в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества (г. Пенза, ул. Толстого, 8а) стартует Неделя национальной литературы народов Поволжья «Вечная мудрость сказок».

Воспитанников детских садов и школьников ждет знакомство со сказками, пословицами и играми народов Поволжья, встречи с представителями чувашской национально-культурной автономии и Пензенского татарского центра культурного развития.

Юные читатели смогут в онлайн-режиме пообщаться с посетителями Республиканской детской библиотеки Татарстана.

«Также в программу включены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, которые проведут педагоги «Школы народных ремесел», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры Пензенской области.

Познакомиться с подробным расписанием Недели национальной литературы можно на сайте библиотеки для детей и юношества.