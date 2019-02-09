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Культура | В Пензе юные читатели познакомятся с песнями и сказками народов Поволжья

09.02.2019|13:47
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Во вторник, 12 февраля, в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества (г. Пенза, ул. Толстого, 8а) стартует Неделя национальной литературы народов Поволжья «Вечная мудрость сказок».

Воспитанников детских садов и школьников ждет знакомство со сказками, пословицами и играми народов Поволжья, встречи с представителями чувашской национально-культурной автономии и Пензенского татарского центра культурного развития.

Юные читатели смогут в онлайн-режиме пообщаться с посетителями Республиканской детской библиотеки Татарстана.

«Также в программу включены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, которые проведут педагоги «Школы народных ремесел», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры Пензенской области.

Познакомиться с подробным расписанием Недели национальной литературы можно на сайте библиотеки для детей и юношества.

Источник — фото: minkult.pnzreg.ru
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