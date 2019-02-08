08.02.2019 | 11:11

Пензенский драматический театр имени А. В. Луначарского совместно с Национальной ассоциацией драматургов организуют международный творческий конкурс на лучшую пьесу для юных зрителей «Детство. Отрочество. Юность». Он стартует во вторник, 12 февраля.

«Хорошие пьесы для подрастающего поколения всегда были в дефиците. Драматургия для юных то была излишне заидеологизированна, то скатывалась в какую-то «чернуху». И задача нашего конкурса - найти тех авторов, которые создают пьесы для детей и юношества, обращенные к душе, воспитывающие умы и души юных зрителей», - пояснил художественный руководитель театра Сергей Казаков.

Организаторы проведут конкурсный отбор присланных работ и назовут имена победителей. Лучшую пьесу зрители увидят в новом сезоне на сцене пензенского драмтеатра.

Кроме того, произведения, занявшие первое, второе и третье места, опубликуют в тематических изданиях и предложат для постановки другим культурным учреждениям страны. Также они будут объектом изучения в драматургических лабораториях и на семинарах, сообщили в драмтеатре.