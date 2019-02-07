07.02.2019 | 14:47

Владислав Зузлов умело орудовал шпателем, хоть держал его в руках первый раз. Правда, строительный инструмент мужчина использовал не по назначению: ваял снежную фигуру. Он вместе с женой и дочкой участвовал в ставшем уже традиционном зимнем конкурсе, который проходил в Пензенском зоопарке.

«Наверное, просто парень рукастый», - улыбнулся Владислав Зузлов.

В конкурсе приняли участие порядка двадцати сборных. В выборе темы никого не ограничивали. Зоопарк приготовил снежные кубы размерами метр на метр и на полтора.

Из них пензенцы вырезали различные фигуры.

Преобладали скульптуры животных, наверное, сказывалось место проведение конкурса. Золотая рыбка, по замыслу авторов, призвана исполнять желания посетителей зверинца.

Команды получили призы от спонсоров мероприятия.