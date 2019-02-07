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Культура | В Пензе в конкурсе снежной скульптуры участвовали около 20 сборных

07.02.2019|14:47
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Владислав Зузлов умело орудовал шпателем, хоть держал его в руках первый раз. Правда, строительный инструмент мужчина использовал не по назначению: ваял снежную фигуру. Он вместе с женой и дочкой участвовал в ставшем уже традиционном зимнем конкурсе, который проходил в Пензенском зоопарке.

«Наверное, просто парень рукастый», - улыбнулся Владислав Зузлов.

В конкурсе приняли участие порядка двадцати сборных. В выборе темы никого не ограничивали. Зоопарк приготовил снежные кубы размерами метр на метр и на полтора.

Из них пензенцы вырезали различные фигуры.

Преобладали скульптуры животных, наверное, сказывалось место проведение конкурса. Золотая рыбка, по замыслу авторов, призвана исполнять желания посетителей зверинца.

Команды получили призы от спонсоров мероприятия.

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