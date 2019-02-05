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Культура | В Пензе открылась выставка, посвященная достижениям области

05.02.2019|17:45
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В музее И. Н. Ульянова открылась выставка «Пензенская область. Традиции и инновации», посвященная достижениям в образовании, промышленности, культуре, сельском хозяйстве.

На снимках можно проследить всю историю развития Сурского края с 1939 года и до сегодняшнего дня.

«Материала не так много. Он отбирался (в частности, фотоматериал) достаточно скрупулезно, поэтому мы в каждом разделе старались показать самое интересное, самое важное», - рассказал заведующий сектором современной истории Пензенского краеведческого музея Сергей Юдин.

«На фоне России мы маленькие, но на фоне Европы мы огромны. Мы больше Бельгии, Швейцарии, я уже не говорю про остальные карликовые государства. Это довольно-таки большой регион со своей сложной, многонациональной историей, это великолепно», - отметил доктор исторических наук Владимир Первушкин.

Далеко не каждый регион России может похвастаться 50 участниками Олимпийских игр и земляком-космонавтом. Выставка приурочена к юбилею Пензенской области, в течение всего года в честь события в губернии пройдет около 300 различных мероприятий.

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