05.02.2019 | 09:48

В четверг, 7 февраля, Пензенская областная библиотека для детей и юношества присоединится к всемирной акции «Книжная ночь Гарри Поттера».

Путешествие по книгам пройдет с 17:00 до 20:00. Возрастное ограничение - 6+. Библиотека расположена по адресу: г. Пенза, ул. Толстого, 8а.

«Участникам акции предлагается посетить несколько мест из любимой книжной саги: «Отдел тайн» (головоломки и загадки), «Банк Гринготс» (логические задачи), «Ателье мадам Малкин» (мастер-класс по созданию украшений из фоамирана), «Министерство магии» (викторина по книгам)», - сообщили в библиотеке.

Также гостям предложат спортивные игры и эстафеты на «Поле для квиддича», химические опыты в «Дырявом котле», мастер-класс по созданию книжной закладки в «Книжном магазине Флориш и Блоттс», а также знакомство с гаданиями разных народов в «Лавке прорицаний».