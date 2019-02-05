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Культура | Пенза присоединится к всемирной акции «Книжная ночь Гарри Поттера»

05.02.2019|09:48
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В четверг, 7 февраля, Пензенская областная библиотека для детей и юношества присоединится к всемирной акции «Книжная ночь Гарри Поттера».

Путешествие по книгам пройдет с 17:00 до 20:00. Возрастное ограничение - 6+. Библиотека расположена по адресу: г. Пенза, ул. Толстого, 8а.

«Участникам акции предлагается посетить несколько мест из любимой книжной саги: «Отдел тайн» (головоломки и загадки), «Банк Гринготс» (логические задачи), «Ателье мадам Малкин» (мастер-класс по созданию украшений из фоамирана), «Министерство магии» (викторина по книгам)», - сообщили в библиотеке.

Также гостям предложат спортивные игры и эстафеты на «Поле для квиддича», химические опыты в «Дырявом котле», мастер-класс по созданию книжной закладки в «Книжном магазине Флориш и Блоттс», а также знакомство с гаданиями разных народов в «Лавке прорицаний».

Источник — фото: Picabay.com
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Гость|05.02.2019 10:10|

Опять чертей гонять будут .

Гость|05.02.2019 10:11|

Библиотеке нужно определиться: Православное чтения или Гарри Поттер?

Гость|05.02.2019 10:22|

Гость писал(a):

|05.02.2019 10:11|

Библиотеке нужно определиться: Православное чтения или Гарри Поттер?

Двух зайонцев едним разем не злапишь.

Гость|05.02.2019 10:28|

Также гостям предложат спортивные игры и эстафеты на «Поле для квиддича», химические опыты в «Дырявом котле», мастер-класс по созданию книжной закладки в «Книжном магазине Флориш и Блоттс», а также знакомство с гаданиями разных народов в «Лавке прорицаний».

Ну а теперь скадите что вы не илиоты . Черти .

Имя: Гость
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