Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 фев 2019|11:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  75.15  |  $  65.66

Культура | В Пензенской области проанализируют причины сердечно-сосудистых болезней

04.02.2019|11:00
Печать

На совещании в правительстве области, состоявшемся в понедельник, 4 февраля, губернатор Иван Белозерцев назвал болевой точкой региона высокий уровень смертности. Он обратил внимание на то, что сердечно-сосудистые заболевания занимают высокое место среди причин смерти. В связи с этим губернатор поручил провести большую аналитическую и организационную работу.

«Если у нас смертность, например, оттого что сосуды забиты, значит шунтирование, стентирование. Если это повторные инфаркты, то это говорит о том, что проводим недостаточно операций, не хватает оборудования и врачей не хватает, формально проводим диспансеризацию. Будем возвращаться в ближайшее время и заниматься этой проблемой», - отметил Иван Белозерцев.

Глава региона не в первый раз требует усилить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в октябре он выразил мнение, что в регионе не усиливается работа по профилактике. А за 11 месяцев 2018 года при диспансеризации у жителей региона впервые было выявлено около 8 000 болезней системы кровообращения.

«Люди как мухи, извините, мрут от сердечно-сосудистых заболеваний! Где баннеры, где плакаты, как сохранить здоровье, где активная работа в СМИ, разъяснительная работа, где проекты в школах с детьми, которые должны с дедушками, с бабушками работать? Где вопросы диспансеризации, чтобы специалисты эту проблему видели?» - задал тогда вопросы Иван Белозерцев.

1 февраля при посещении Пензенской области полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров назвал одной из главных задач в сфере здравоохранения региона борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Источник — фото: Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|04.02.2019 11:22|

Совершенно никакой работы не проводится. В больницах нет элементарных препаратов в стационарах-все за свой счёт. Это бесплатная медицина?

Гость|04.02.2019 11:23|

Вы лучше расскажите,как попасть на обследование в кардиоцентр?! По блату,за деньги?!

Гость|04.02.2019 11:23|

penzainform.ru писал(a):

назвал болевой точкой региона высокий уровень смертности.
penzainform.ru писал(a):
«Люди как мухи, извините, мрут от сердечно-сосудистых заболеваний!
Но это не помешало ему проголосовать за повышение пенсионного возраста!

Гость|04.02.2019 11:25|

Иван Александрович прав!

Только он бы поинтересовался,какой лист ожидания а наш Кардиоцентр, где-то полгода назад чтобы попасть на прием нужно было месяцев 5 ждать,ну и операцию,как минимум месяца 3, вот и подсчитайте..кто доживёт.

Несколько бы миллиардов у этого Ашеурова взять бы,да построить ещё один Кардио ну или Онкоцентр.

Гость|04.02.2019 11:30|

Гость писал(a):

Но это не помешало ему проголосовать за повышение пенсионного возраста!
Еще бы! Сам-то он уж 15 лет на пенсии, точнее, получает и пенсию и зарплату, и то и другое, отнюдь не минимальные! Ахолопы пусть трудятся за минималку, пока не сдохнут.(

Гость|04.02.2019 11:31|

Какая диспансеризация?Ни УЗИ одна флюшка,кровь на сахар и кардиограмма и все!Ну гинеколог и момография женщинам!Ни общего анализа крови,ни кровь из вены нет ничего!

Гость|04.02.2019 11:43|

Гость писал(a):

В больницах нет элементарных препаратов в стационарах-все за свой счёт.
Так он в этих богадельнях не лечится.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!