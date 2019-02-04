04.02.2019 | 11:00

На совещании в правительстве области, состоявшемся в понедельник, 4 февраля, губернатор Иван Белозерцев назвал болевой точкой региона высокий уровень смертности. Он обратил внимание на то, что сердечно-сосудистые заболевания занимают высокое место среди причин смерти. В связи с этим губернатор поручил провести большую аналитическую и организационную работу.

«Если у нас смертность, например, оттого что сосуды забиты, значит шунтирование, стентирование. Если это повторные инфаркты, то это говорит о том, что проводим недостаточно операций, не хватает оборудования и врачей не хватает, формально проводим диспансеризацию. Будем возвращаться в ближайшее время и заниматься этой проблемой», - отметил Иван Белозерцев.

Глава региона не в первый раз требует усилить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в октябре он выразил мнение, что в регионе не усиливается работа по профилактике. А за 11 месяцев 2018 года при диспансеризации у жителей региона впервые было выявлено около 8 000 болезней системы кровообращения.

«Люди как мухи, извините, мрут от сердечно-сосудистых заболеваний! Где баннеры, где плакаты, как сохранить здоровье, где активная работа в СМИ, разъяснительная работа, где проекты в школах с детьми, которые должны с дедушками, с бабушками работать? Где вопросы диспансеризации, чтобы специалисты эту проблему видели?» - задал тогда вопросы Иван Белозерцев.

1 февраля при посещении Пензенской области полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров назвал одной из главных задач в сфере здравоохранения региона борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.