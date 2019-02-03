03.02.2019 | 12:09

Воспитанники пятой детской музыкальной школы Пензы приняли гостей - студентов вокального отделения колледжа искусств. Творческие встречи, совместные концерты стали доброй традицией для коллективов двух учебных заведений.

«Сегодня у нас в гостях вокально-хоровое отделение. Этот концерт мы посвящаем, конечно, нашей любимой Пензенской области, которая в ближайшие дни отмечает свое 80-летие», - сообщила директор ДМШ № 5 Екатерина Аксенова.

«Нам предложили выступить перед детишками наши педагоги, я с удовольствием согласилась, потому что дети - это мой любимый зритель. Мне кажется, что их внимание сложнее всего удержать. И это потрясающая концертная практика для молодого вокалиста, потому что ты учишься быть максимально артистичным, максимально харизматичным», - отметила студентка Пензенского колледжа искусств Мария Белякова.

Свои вокальные способности продемонстрировали и воспитанники музыкальной школы. У некоторых из них тяга к исполнению настолько велика, что они готовы петь где угодно.

Совместный концерт в школе - это серьезная репетиция перед конкурсами, которые у юных музыкантов еще впереди.