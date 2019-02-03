03.02.2019 | 12:56

Творческие люди Пензы уже могут готовить ручки, бумагу, кисти, краски и, конечно, фантазию: в области стартуют сразу четыре конкурса. Их проводит объединение государственных литературно-мемориальных музеев области.

«Здесь большая палитра и возможность для юных поэтов, прозаиков, писателей, драматургов, тех, кто увлекается творчеством наших земляков. Возможностей будет много, премии предполагаются различные, в том числе и денежные», - сообщила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

В купринском конкурсе «Гранатовый браслет» в 2019-м две номинации. Первая - для поэтов, прозаиков, журналистов, вторая - для деятелей театрального искусства. Вот обращение к потенциальным участникам от имени самого Александра Ивановича: «Не бойся старых сюжетов, но подходи к ним совершенно по-новому, неожиданно. Показывай людей и вещи по-своему».

С 1 февраля также начинаются еще три конкурса. Первый - чтецов «Что есть сын Отечества». Второй - «Неповторимый художник природы и человека», в честь 110-летия со дня рождения писателя Николая Задорнова. И третий конкурс - международный, под названием «Слова подобны крыльям». Он имел большой успех в 2018-м.

Подробная информация о конкурсах будет размещена на сайте Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области.