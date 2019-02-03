03.02.2019 | 14:39

Воспитанница детского сада № 8 «Машенька» Ксюша Гагарина исполнила песню о своей родной стране, в которой она появилась на свет и научилась выступать.

«Моя Россия - она красивая. Я ее люблю до сих пор», - выразила свои чувства девочка.

А еще Ксюша хочет стать настоящей артисткой. Такой, как солистка «Пензаконцерта» Марта Серебрякова, которая вместе со своим коллегой Эдуардом Пятуниным, художественным руководителем оркестра народных инструментов «Пенза», подготовила для юных слушателей из «Машеньки» программу «Сказки из сундучка».

«У моей бабушки был граммофон и были пластинки, где рассказывали сказки. Мне очень хотелось сегодняшним нашим детям рассказать про наши сказки, как мы это слышали на пластинках: с красивым нежным голосом, с разными частушками, веселыми прибаутками, музыкальными инструментами все сопровождалось», - пояснила Марта Серебрякова.

А когда сказочкам пришел конец, тех, кто внимательно слушал, профессиональные артисты научили играть на русских народных инструментах - самых простых.