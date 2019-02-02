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Культура | В Пензе проверили, насколько бережно в школах хранят историческую память

02.02.2019|17:45
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В пензенских образовательных учреждениях началась большая инвентаризация. Комиссия проверяла, насколько бережно в школах хранят историческую память.

Стартовал городской конкурс школьных музеев, всего в Пензе их 32. Пока идет районный этап.

«Так как мы музеи объезжаем раз в два года, поэтому мы смотрим, насколько пополнилась, изменилась экспозиция школьного музея, насколько правильно хранятся подлинники, как ведутся книга учета, инвентарная книга и, конечно, смотрим, как работает музей, потому что нам очень важно, чтобы музей не просто существовал, а работал», - отметила педагог-организатор детского (юношеского) центра «Спутник» Юлия Мягкова.

В гимназии № 44 музей не просто работает, там иногда слышны голоса из прошлого. Например, из старинного патефона вещает Сталин в записи 1937 года.

После окончания районного этапа конкурса состоится городской тур. В финал войдут восемь лучших школьных музеев. Их презентация состоится в краеведческом 28 февраля.

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Гость|02.02.2019 19:09|

penzainform.ru писал(a):

В гимназии № 44 музей не просто работает, там иногда слышны голоса из прошлого.

Неужели детям скажут что в СССР были все равны и не было нищих и буржуев.

Гость|02.02.2019 19:21|

Поздно пить боржоми - почки отвалились.

Гость|02.02.2019 19:23|

когда почки отвалились

Гость|02.02.2019 19:40|

С 85 года.

Гость|02.02.2019 19:45|

penzainform.ru писал(a):

, из старинного патефона вещает Сталин в записи 1937 года
И что он вещает? О репресссиях вряд ли. Нужно это вещание???

Гость|02.02.2019 19:46|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Гость|02.02.2019 19:48|

penzainform.ru писал(a):

слышны голоса из прошлого.
По коридорам ходят зомби и вурдалаки, а в кабинете химии варят своё зелье леший и кикимора, трудовик пытается подковать блоху, учитель физики запускает Змея Горыныча на Марс (назло пиндосам), физрук проводит межгалактический шахматный турнир...

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