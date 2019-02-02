02.02.2019 | 17:45

В пензенских образовательных учреждениях началась большая инвентаризация. Комиссия проверяла, насколько бережно в школах хранят историческую память.

Стартовал городской конкурс школьных музеев, всего в Пензе их 32. Пока идет районный этап.

«Так как мы музеи объезжаем раз в два года, поэтому мы смотрим, насколько пополнилась, изменилась экспозиция школьного музея, насколько правильно хранятся подлинники, как ведутся книга учета, инвентарная книга и, конечно, смотрим, как работает музей, потому что нам очень важно, чтобы музей не просто существовал, а работал», - отметила педагог-организатор детского (юношеского) центра «Спутник» Юлия Мягкова.

В гимназии № 44 музей не просто работает, там иногда слышны голоса из прошлого. Например, из старинного патефона вещает Сталин в записи 1937 года.

После окончания районного этапа конкурса состоится городской тур. В финал войдут восемь лучших школьных музеев. Их презентация состоится в краеведческом 28 февраля.