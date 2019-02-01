01.02.2019 | 10:31

В пятницу, 1 февраля, город Заречный Пензенской области присоединился к всероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения. Организатором в третий раз стало информационно-библиотечное объединение.

Идея акции - дарить печатные издания друг другу, библиотекам, детским учреждениям и всем, кому они необходимы. Присоединиться могут все желающие. Для этого с 1 по 14 февраля необходимо принести в библиотеку новые книги. 14 февраля в Центральной городской библиотеке состоится подведение итогов.

В прошлом году в акции «Дарите книги с любовью» в России приняли участие около 600 библиотек, книжных магазинов и издательств в 60 регионах страны, в 2019-м зарегистрировались более полутора тысяч площадок из 70 регионов.

В 2018 году сотрудники библиотеки зарегистрировали 109 дарителей. За две недели библиотекам было подарено более 1 200 книг.