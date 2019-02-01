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Культура | Зареченцев просят подарить библиотеке книги

01.02.2019|10:31
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В пятницу, 1 февраля, город Заречный Пензенской области присоединился к всероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения. Организатором в третий раз стало информационно-библиотечное объединение.

Идея акции - дарить печатные издания друг другу, библиотекам, детским учреждениям и всем, кому они необходимы. Присоединиться могут все желающие. Для этого с 1 по 14 февраля необходимо принести в библиотеку новые книги. 14 февраля в Центральной городской библиотеке состоится подведение итогов.

В прошлом году в акции «Дарите книги с любовью» в России приняли участие около 600 библиотек, книжных магазинов и издательств в 60 регионах страны, в 2019-м зарегистрировались более полутора тысяч площадок из 70 регионов.

В 2018 году сотрудники библиотеки зарегистрировали 109 дарителей. За две недели библиотекам было подарено более 1 200 книг.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|01.02.2019 10:54|

Хотел принести подписные издания и дореволюционные,а здесь только новы. Жаль.

Гость|01.02.2019 11:26|

А новые компьютеры и новый интернет не надо?

Некуда девать.

Гость|01.02.2019 11:32|

Гость писал(a):

Хотел принести подписные издания и дореволюционные,а здесь только новы. Жаль.
Давай, мне неси, приму за символическую плату. В библиотеке всё равно никто читать не будет, а я почитаю.

Гость|01.02.2019 11:39|

Дореволюционные и мне сгодится. Кому щас нужно такое старье то. А я и подъехать могу. Давай адрес. Готов забрать всю дореволюционную литературу.

Имя: Гость
Комментарий:

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