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Культура | В Пензе состоялся II открытый фестиваль фортепианной музыки

31.01.2019|16:32
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В городской школе искусств «Лира» прошел второй открытый фестиваль фортепианной музыки «Композиторы шутят». 114 юных пианистов со всей области собрались в Пензе, чтобы насмешить строгое жюри. О юморе Ф. Шуберта, э. Грига и И. С. Баха говорили сдержанно: классика - дело серьезное.

«Веселье, юмор, может быть, какой-то гротеск, какие-то забавные коллизии. Мы услышим много вещей, зарисовки, то, что интересно детям, например, «Клоуны», «Марширующие поросята», - анонсировала и. о. директора ДШИ «Лира» Татьяна Потапова.

Музыкальные шутки в исполнении участников конкурса продолжались. Варваре из Никольска было весело. В ее жизни много забавного. Чтобы расхохотаться, не обязательно пальчиками скользить по клавишам.

«Сергей - брат, родственник - он стоял около стены, а Илья хотел на него прыгнуть, Серега отошел, а он в стену врезался и потом съехал», - рассказала участница конкурса Варвара Волочек.

Свой рассказ Варя облекла в музыку. Юмористическая проза превратилась в мелодию, вот и созрела настоящая шутка.

Все музыканты получили дипломы участников, а лучшие стали лауреатами.

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