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Культура | В Пензе открылась выставка в честь вывода советских войск из Афганистана

31.01.2019|16:47
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В Доме молодежи подули ветра пустынь и гор Средней Азии и запахло потом и кровью солдат. Там открылась выставка, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Экспозиция адресована прежде всего молодому поколению пензенцев.

«Дай бог, чтобы у тех ребят, которые сюда придут, возникли вопросы «как это было?», чтобы у них возникло желание встретиться с ветеранами войны в Афганистане, а они могли рассказать, как это действительно было», - рассказал председатель правления региональной общественной организации «РСВА» Владимир Холзинев.

В музее представлены модели боевой техники, макеты стрелкового оружия, личные вещи бойцов, документы, обмундирование солдат и офицеров.

«Это реальный шлем, который был в Афганистане. Летчик родом из Краснодарского края летал на вертолете МИ-8, это его шлем, он мне подарил. Очень эксклюзивно, мало где можно увидеть настоящий боевой шлем, который был в боевых действиях», - отметил заведующий музеем молодежи Олег Машин.

Насмотревшись на пистолеты и автоматы, которые использовались советскими бойцами в Афганистане, школьники слушали рассказ ветерана о государственных наградах тех лет.

Выставка будет работать в музее молодежи до 7 марта.

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