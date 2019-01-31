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Культура | Старейшему актеру пензенского драмтеатра исполнилось 84 года

31.01.2019|09:08
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В четверг, 31 января, исполняется 84 года старейшему актеру Пензенского драматического театра Генриху Дмитриевичу Вавилову.

Заслуженный артист России, лауреат премии губернатора Пензенской области, он продолжает играть на сцене.

«В минувшем году зрители видели его и в роли «восточного человека», московского ростовщика Салая Салтаныча из «Последней жертвы» Островского, и в «Кабале святош» по Булгакову, где он сыграл совсем маленькую, но исключительно яркую в его исполнении роль бродячего проповедника отца Варфоломея. А в нынешнем году пензенские любители театра, несомненно, увидят его в новых ролях, потому что для заслуженного артиста Генриха Вавилова самая большая радость — это встреча со своими любимыми зрителями», - сообщили в драматическом театре.

Генрих Дмитриевич Вавилов родился в Сосновоборске. В 18 лет его приняли в Кузнецкий городской театр, где он проработал (с перерывом на армейскую службу) до 1961 года, после чего перешел в Пензенский драматический. Здесь он сыграл более 120 ролей.

Источник — Фото Юрия Дровнина, penzateatr.ru
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penzainform.ru|31.01.2019 09:34|

В четверг, 31 января, исполняется 84 года старейшему актеру Пензенского драматического театра Генриху Дмитриевичу Вавилову.

Заслуженный артист России, лауреат премии губернатора Пензенской области, он продолжает играть на сцене.

«В минувшем году зрители видели его и в роли «восточного человека», московского ростовщика Салая Салтаныча из «Последней жертвы» Островского, и в «Кабале святош» по Булгакову, где он сыграл совсем маленькую, но исключительно яркую в его исполнении роль бродячего проповедника отца Варфоломея. А в нынешнем году пензенские любители театра, несомненно, увидят его в новых ролях, потому что для заслуженного артиста Генриха Вавилова самая большая радость — это встреча со своими любимыми зрителями», - сообщили в драматическом театре.

Генрих Дмитриевич Вавилов родился в Сосновоборске. В 18 лет его приняли в Кузнецкий городской театр, где он проработал (с перерывом на армейскую службу) до 1961 года, после чего перешел в Пензенский драматический. Здесь он сыграл более 120 ролей.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|31.01.2019 09:38|

Браво артист!!!С Днем Рождения!!! Здоровья,здоровья,и еще раз здоровья.А еще кучу новых не сыгранных ролей.

Гость|31.01.2019 09:46|

На сцену хоть сам выходит? Может денежки на хлебушек не хватает?

Гость|31.01.2019 10:15|

С Днем рождения, Актер! Талант и скромность! Долгих лет жизни и ярких ролей. Жаль, давно не видел Вас на сцене.

Гость|31.01.2019 10:24|

Гость писал(a):

С Днем рождения, Актер! Талант и скромность! Долгих лет жизни и ярких ролей. Жаль, давно не видел Вас на сцене.
Ни талантом,ни скромностью никогда Гера не отличался. Вот самолюбием да.

Гость|31.01.2019 10:25|

С Днём рождения! Крепкого здоровья и отличных ролей.

Имя: Гость
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