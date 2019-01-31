31.01.2019 | 09:08

В четверг, 31 января, исполняется 84 года старейшему актеру Пензенского драматического театра Генриху Дмитриевичу Вавилову.

Заслуженный артист России, лауреат премии губернатора Пензенской области, он продолжает играть на сцене.

«В минувшем году зрители видели его и в роли «восточного человека», московского ростовщика Салая Салтаныча из «Последней жертвы» Островского, и в «Кабале святош» по Булгакову, где он сыграл совсем маленькую, но исключительно яркую в его исполнении роль бродячего проповедника отца Варфоломея. А в нынешнем году пензенские любители театра, несомненно, увидят его в новых ролях, потому что для заслуженного артиста Генриха Вавилова самая большая радость — это встреча со своими любимыми зрителями», - сообщили в драматическом театре.

Генрих Дмитриевич Вавилов родился в Сосновоборске. В 18 лет его приняли в Кузнецкий городской театр, где он проработал (с перерывом на армейскую службу) до 1961 года, после чего перешел в Пензенский драматический. Здесь он сыграл более 120 ролей.