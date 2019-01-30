30.01.2019 | 09:09

В субботу, 2 февраля, в музее И. Н. Ульянова откроется выставка «Пензенская область: традиции и инновации», посвященная 80-летию региона.

Выставка рассказывает об основных достижениях Пензенской области в экономике, культуре, спорте и социальной сфере, а также об известных жителях Сурского края, внесших свою лепту в его развитие.

Посетители музея узнают о роли области в истории страны и смогут оценить изменения в жизни пензенцев.

«За 80 лет Пензенская область прошла большой и сложный путь. Многие поколения наших земляков своим трудом, талантом, волей и целеустремленностью создали огромный аграрный, индустриальный и интеллектуальный потенциал», - прокомментировали в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Открытие выставки состоится в 14:00 по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 54.