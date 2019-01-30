30.01.2019 | 17:44

Посетители столичного Музея Победы на Поклонной горе узнают, какой вклад внесли невоевавшие пензенцы в разгром фашистов. Государственный архив области отправил в Москву электронные копии документов, рассказывающих об этом.

«Поступил запрос из города Москвы - из музея Великой Отечественной войны, или Музея Победы, как его сейчас называют. Запрос был о том, чтобы мы предоставили материалы для создания новой экспозиции, которая посвящена работе в тылу», - рассказала начальник отдела Государственного архива Пензенской области Светлана Петрина.

В столицу послали документы, касающиеся жизни сельских тружеников во время войны, работы заводов, соцсоревнований комсомольцев и многого другого.

«Допустим, отправили список эвакуированных детей из города Смоленска, в котором числится ставший впоследствии очень известным певцом Эдуард Хиль. Записан он там как Эдик Хиль 8 лет, он здесь проживал, у нас, в эвакуации в годы войны», - добавила Светлана Петрина.

Интересных бумаг много - например, информация о том, что местные доноры сумели сдать столько крови, что хватило денег на танк. Архивисты говорят: самые захватывающие материалы - не сухие отчеты, а воспоминания современников.

Было и письмо в местную газету. Пожилая пензячка рассказывает, как, будучи подростком, работала на заводе № 744, который в мирное время стал «Текстильмашем».

«Очень трудно было бороться со сном в ночные часы дежурств. Научились спать сидя, в короткие минуты перерыва. Однажды мне удалось уснуть на ходу. Это было зимой 1945 года», - прочитала Светлана Петрина.

Выставку в столице планируют открыть к 75-летию Победы. В музее предыдущая экспозиция, посвященная вкладу пензенцев в разгром фашистов, была в 2013 году.