29.01.2019 | 12:24

В среду, 30 января, в 14:00 в Доме молодежи состоится открытие выставки, приуроченной к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Сама памятная дата будет отмечаться 15 февраля.

В музее многофункционального молодежного центра можно будет увидеть макеты боевой техники, оружие и обмундирование времен Афганской войны, фотографии и личные вещи бойцов.

«В 1988 году были приняты Женевские соглашения о политическом урегулировании положения в Афганистане, а также сроки вывода советских войск. В первые три месяца страну покинули порядка 50 тысяч военнослужащих. Еще столько же вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989-го», - напомнил руководитель пресс-службы Дома молодежи Олег Машин.

Прийти на открытие экспозиции может любой желающий. Выставка будет работать до 7 марта.