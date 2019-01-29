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Культура | В Пензе откроется выставка к 30-летию вывода войск из Афганистана

29.01.2019|12:24
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В среду, 30 января, в 14:00 в Доме молодежи состоится открытие выставки, приуроченной к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Сама памятная дата будет отмечаться 15 февраля.

В музее многофункционального молодежного центра можно будет увидеть макеты боевой техники, оружие и обмундирование времен Афганской войны, фотографии и личные вещи бойцов.

«В 1988 году были приняты Женевские соглашения о политическом урегулировании положения в Афганистане, а также сроки вывода советских войск. В первые три месяца страну покинули порядка 50 тысяч военнослужащих. Еще столько же вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989-го», - напомнил руководитель пресс-службы Дома молодежи Олег Машин.

Прийти на открытие экспозиции может любой желающий. Выставка будет работать до 7 марта.

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Гость|29.01.2019 13:52|

Вывод войск из Кореи,из Вьетнама,из Камбоджи,из ..... Или там не наши люди головушки свои сложили,или всё забыто,или всё так надо для современного патриотизма ?

Имя: Гость
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