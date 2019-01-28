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Культура | В филармонии отметили 75-летнюю годовщину снятия блокады Ленинграда

28.01.2019|17:53
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На глазах Галины Андроновой наворачивались слезы во время рассказа о страшных событиях, которые пришлось пережить ей и ее семье. Девочке не исполнилось и трех лет, когда Ленинград оказался в осадном положении.

«Маме был 21 год, и на руках у нее я была и грудной ребенок. Всех эвакуировали, никого не было, кого забрали на фронт. И в общем остались мы одни, мы просто сдвинуться не могли, пришлось остаться там», - поделилась Галина Андронова.

День снятия блокады жители непоколебимого города на Неве отмечают наравне с 9 Мая. В Пензенской областной филармонии прошел праздничный концерт, посвященный 75-летней годовщине избавления Северной столицы от фашистских захватчиков.

На сцене выступила Губернаторская симфоническая капелла под управлением Владимира Каширского. Известный пензенский коллектив подготовил специальную программу из композиций военных лет.

«Будут звучать песни о Ленинграде, которые согреют души и сердца и напомнят о величии этого стойкого города», - отметила заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

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Гость|28.01.2019 18:56|

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