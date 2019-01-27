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Культура | В Центре культуры и досуга пензенцам открыли мир игрушки Елены Лузиной

27.01.2019|15:51
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Мир игрушки Елены Лузиной предстал перед глазами посетителей выставки, открывшейся в городском Центре культуры и досуга. Мастер народного коллектива «Сурская мозаика» объединила в экспозиции работы в технике сухого валяния натуральной шерсти.

«Посвящена детям прежде всего. Здесь у нас Дом культуры, где очень много детей приходит на различные мероприятия. Наверное, все-таки все для детей. И детям это очень нравится: и маленьким, и взрослым, и среднего возраста - разного», - рассказала Елена.

По словам автора экспонатов, игрушки она любит с детства. Еще в школе устраивала кукольный театр для родителей, а став старше, начала мастерить мягкие фигурки сама. С тех пор маленькое увлечение превратилось в большое хобби.

«На протяжении уже 14 лет в свои отпуска мы ездим со своим коллективом в детские оздоровительные лагеря и несем вот этот дух наш детям, развиваем их. Я очень много работаю на кружках», - пояснила она.

Стремясь развивать свои навыки изготовления игрушки, Елена Лузина прошла обучение у знаменитого финского мастера Ярославы Тройнич и начала создавать так называемые бибабо.

«Это игрушка абсолютно экологически чистая, используется полностью натуральный материал: мохер натуральный, безопасные глаза, которые вставляются. Она полностью полая, здесь ничего не набито. Игрушку можно носить с собой, стирать», - отметила рукодельница.

Выставка Елены Лузиной будет работать в течение месяца.

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