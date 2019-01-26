26.01.2019 | 18:52

«Как лиса медведя обманывала» - не только премьера для зрителей, но и дебютный спектакль для Романа Петрова и Ольги Шевченко. Они недавно пополнили коллектив актеров Пензенского областного театра кукол. Это их первая работа с режиссером Владимиром Бирюковым.

«Готовился спектакль напряженно, потому что первая работа все-таки с Владимиром Ивановичем. Это было очень интересно, потому что режиссер он с фантазией и заставляет актеров думать и мыслить на сцене. Поэтому была работа очень интересная», - рассказал актер Пензенского областного театра кукол Роман Петров.

Эта сказка для детей пополнила и без того разнообразный репертуар «Кукольного дома», куда и маленькие, и взрослые ходят с большим удовольствием. Год театра начался с детской премьеры.

«У нас запланирован «Король олень» для взрослых - в конце этого года по той причине, что мы выпускаем небольшое количество премьер, ну и много поездок, как всегда», - отметил художественный руководитель Пензенского областного театра кукол Владимир Бирюков.

Дебютантов-актеров зал поблагодарил за сказку о плутовке и косолапом.

«Мне особенно понравилось, как лиса обманывала, когда она все ела. Очень красивые куклы были», - уточнил юный зритель.