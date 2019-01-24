24.01.2019 | 16:19

Зареченская художница Галина Питенова помогла телеведущей Анфисе Чеховой проиллюстрировать три произведения в ее первом поэтическом сборнике «Стихи, мысли, чувства».

Анфиса Чехова предложила зареченке поработать вместе, после того как увидела ее картины на просторах Интернета.

«Анфиса рассказала, что, издавая книгу стихов, она хотела развеять миф о себе как об эпатажной телеведущей и показать читателям свой духовный мир и умение работать с художественным словом», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Также она пообещала опубликовать работы Галины Питеновой в своем Instagram.

«Она милый, приятный человек, хорошо образованный и воспитанный. Сотрудничество с ней показалось мне интересным», - поделилась своими впечатлениями автор иллюстраций.

Галина Питенова – член Союза художников России. Ее работы хранятся в частных коллекциях в Германии, Турции и Китае.