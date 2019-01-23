23.01.2019 | 13:02

Во вторник, 22 января, в Кузнецке открылся филиал пензенского Музея одной картины. В Кузнецком музыкальном колледже с большим успехом прошла презентация проекта «Встреча с одной картиной».

Первое мероприятие показало большую заинтересованность горожан: оно собрало около ста человек. Участники встречи посмотрели фильм «Портрета милые черты» о творчестве академика живописи Ивана Макарова и его произведении «Девочки-сестры» из золотого фонда областной картинной галереи.

На открытие филиала прибыла делегация из Пензы. Директор областной картинной галереи Кирилл Застрожный поздравил собравшихся с премьерой и рассказал о проекте и уникальном Музее одной картины.

«Проект «Встреча с одной картиной» станет важным событием для культуры и образования Кузнецка», - сообщается в группе картинной галереи в социальной сети «ВКонтакте».