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Культура | В Кузнецке открылся филиал пензенского Музея одной картины

23.01.2019|13:02
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Во вторник, 22 января, в Кузнецке открылся филиал пензенского Музея одной картины. В Кузнецком музыкальном колледже с большим успехом прошла презентация проекта «Встреча с одной картиной».

Первое мероприятие показало большую заинтересованность горожан: оно собрало около ста человек. Участники встречи посмотрели фильм «Портрета милые черты» о творчестве академика живописи Ивана Макарова и его произведении «Девочки-сестры» из золотого фонда областной картинной галереи.

На открытие филиала прибыла делегация из Пензы. Директор областной картинной галереи Кирилл Застрожный поздравил собравшихся с премьерой и рассказал о проекте и уникальном Музее одной картины.

«Проект «Встреча с одной картиной» станет важным событием для культуры и образования Кузнецка», - сообщается в группе картинной галереи в социальной сети «ВКонтакте».

Источник — фото: vk.com/penzagallery
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Гость|23.01.2019 13:28|

penzainform.ru писал(a):

В Кузнецком музыкальном колледже с большим успехом прошла презентация проекта «Встреча с одной картиной».
Как это?! Картина же толко одна. Как её поделить между Пензой и Кузнецком?

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