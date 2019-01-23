23.01.2019 | 18:26

Выставка пензенского художника Дмитрия Мотова в первую очередь должна понравиться экскурсоводам картинной галереи, уверен ее директор Кирилл Застрожный.

«Представим, что мы проводим экскурсию по этим 120 работам, где десятки узнаваемых и не очень узнаваемых мест, красот нашей пензенской природы. Представьте как это будут все воспринимать ребята из наших школ, из институтов», - предложил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого.

Дмитрий Мотов обладает уникальным живописным стилем. Работает в основном на пленэре, его пейзажи называют этюдами-впечатлениями. Ради интересных сюжетов много путешествует.

«Я как солдат - буквально пять дней назад только приехал из далекого Выборга, не помню себя, как попал сюда. Пять дней формировал выставку, спасибо коллегам, ребятам, этому залу, картинной галерее, что дали мне возможность выставиться», - отметил художник.

Вернисаж Дмитрия Мотова планируют сделать интерактивным. Он будет сопровождаться творческими встречами с художником и различными мастер-классами.