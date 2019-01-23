23.01.2019 | 17:24

Третью персональную выставку, которая открылась в Доме народного творчества, Евгений Иванов решил посвятить своему юбилею. Она включает в себя работы из дерева и живопись. Известный мастер с детства увлекался рисованием, а резьбой начал заниматься 40 лет назад.

Теперь он сам разрабатывает эскизы, как правило, опираясь на мотивы литературных произведений.

«Называется одна работа у меня «От сказки к басне», потому что сначала сказки появились, потом уже басни, - 32 фигуры: лиса, журавль, колобок, с той стороны осел, козел и косолапый мишка и мартышка», - рассказал художник.

Каждую работу мастера отличает его оригинальное видение. Евгений Иванов говорит, что причудливые образы рождаются не сразу. Прежде чем появляется очередной шедевр, автор продумывает каждую деталь.

«У меня кошка была, такая умница! Вот сидит на коленях, а я режу, уже время 12 часов, первый час, кошка даже меня лапой схватит. Хочешь еще один сделать и все - нет, опять затягивает, время идет», - поделился художник.

В последнее время Евгений Иванов освоил еще одно новое направление и начал изготавливать скульптуры из пластика.