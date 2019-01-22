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Культура | Пензенские школьники выступили на городском фольклорном фестивале

22.01.2019|19:55
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Когда растягивает меха гармонь, слышится задорный девичий смех и песня льется рекой - значит, пришла пора народного праздника.

В Пензе прошел городской фольклорный фестиваль. Выступали учащиеся школ, а также воспитанники учреждений дополнительного образования.

«Конкурс проводится по четырем номинациям - это фольклорные коллективы, солисты, театральные коллективы и инструментальные», - рассказала главный специалист Управления образования г. Пензы Екатерина Васильева.

Хоть песни народные уже немодные, но зато душевные, признаются участницы. Поэтому тот, кто приходит в коллектив, остается надолго.

«Например, сидишь, грустное настроение летом, на балкон выходишь, начинаешь песни петь - и тут к тебе подключаются некоторые, потому что мы почти все в одном доме живем. Выходим потом, концерты летом устраиваем», - поделилась участница фестиваля Екатерина Грачева.

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