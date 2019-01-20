20.01.2019 | 11:54

На развешенных на стенах работах нет ужасов войны, разорвавшихся снарядов, разрушенных домов. Вместе собраны картины, изображающие мирную природу края, где в настоящее время ведутся боевые действия. В Губернаторском доме открылась выставка «Пейзажи Донбасса в акварелях». Всего 36 работ.

«Это наш край. Это и Азовское море, это и северная часть - Святогорская лавра, это наш город, наши степи, наши «Каменные могилы», заповедники, которые нас окружают и которые мы очень хорошо знаем», - рассказала директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко.

Вернисаж объединил произведения, созданные как молодыми живописцами, так и признанными мастерами с огромным опытом рисования. Экспозиция сопровождается стихами донецких поэтов, что создает определенное настроение.

Выставка уже побывала в Оренбурге, Ульяновске и Саранске. Пенза стала четвертым городом, куда привезли работы современных художников Донбасса.