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Культура | В органном зале филармонии пройдет вечер квартета «Премьера»

17.01.2019|15:26
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Участники струнного квартета «Премьера» готовятся к юбилейному концерту в честь 10-летия коллектива.

«Мы исполним яркие номера из прошлых программ и заодно расскажем историю их создания. Нам очень приятно, что многие музыканты согласились с нами выступать в этот вечер», - отметил художественный руководитель струнного квартета «Премьера».

Юбиляров Вячеслава Филиппенкова, Эллу Алтунову, Татьяну Гапоненко и Василия Павленко поздравят с круглой датой их коллеги - музыканты и артисты Пензы.

Планируется, что концерт будет продолжаться около двух часов. Начнется праздничный вечер в 18:00 19 января в органном зале областной филармонии.

В ближайших планах у струнного квартета «Премьера» - завершить вторую часть проекта, посвященного Шуберту и Мендельсону, а также подготовить новую программу в эстрадном жанре.

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