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Культура | В филармонии для пензенцев сыграл на органе Тарас Багинец

15.01.2019|17:10
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С трепетом ловили слушатели каждый перелив органа, на котором играл солист Государственной академической филармонии Екатеринбурга, победитель всероссийских и лауреат международных конкурсов Тарас Багинец.

Программа называлась «Рождество у Баха, в Париже и во французских регионах». Старинные мелодии настраивали пришедших на философский лад. Некоторые закрывали глаза, чтобы лучше прочувствовать духовную музыку.

Слушателям представили произведения И. С. Баха, Л. Бельмана, К. Бальбатра, О. Мессиана и других композиторов, писавших для органа.

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