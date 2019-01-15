15.01.2019 | 17:10

С трепетом ловили слушатели каждый перелив органа, на котором играл солист Государственной академической филармонии Екатеринбурга, победитель всероссийских и лауреат международных конкурсов Тарас Багинец.

Программа называлась «Рождество у Баха, в Париже и во французских регионах». Старинные мелодии настраивали пришедших на философский лад. Некоторые закрывали глаза, чтобы лучше прочувствовать духовную музыку.

Слушателям представили произведения И. С. Баха, Л. Бельмана, К. Бальбатра, О. Мессиана и других композиторов, писавших для органа.