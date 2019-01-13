Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|13 янв 2019|19:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.13  |  $  66.92

Культура | В каменской школе поставили «Снегурушку» по пьесе М. Бартенева

13.01.2019|12:22
Печать

С ног на голову - во имя добра. На сцене 9-й каменской школы имени Кирилла и Мефодия состоялась премьера. Ученики сыграли «Снегурушку», спектакль по пьесе Михаила Бартенева.

В ней разрушаются стереотипы, связанные с героями фольклора. Здесь Баба-яга необязательно должна быть злой и коварной, а Мороз - степенным пожилым дедушкой. Перед юной публикой знакомые всем с детства персонажи сказок раскрылись с совершенно неожиданных сторон.

Подготовка к премьере новогоднего спектакля началась в декабре 2018-го. Репетировали по три часа в день несколько раз в неделю. Было нелегко, но результат порадовал.

«Оставляешь все проблемы за сценой, и, когда выходишь, остается только творчество. И все получается легко. Мне это очень нравится», - призналась актриса театра «Маски» школы № 9 Кристина Бойко.

«Каждый выход на сцену ты получаешь огромную дозу адреналина. Ты выступаешь, как в первый раз, несмотря на то что новогодние спектакли играются несколько раз, от двух до шести», - отметила актриса театра «Маски» Наталья Ранчина.

С постановкой «Снегурушки» актеры из Каменки собираются принять участие в театральном фестивале «Сурская весна».

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 