13.01.2019 | 12:22

С ног на голову - во имя добра. На сцене 9-й каменской школы имени Кирилла и Мефодия состоялась премьера. Ученики сыграли «Снегурушку», спектакль по пьесе Михаила Бартенева.

В ней разрушаются стереотипы, связанные с героями фольклора. Здесь Баба-яга необязательно должна быть злой и коварной, а Мороз - степенным пожилым дедушкой. Перед юной публикой знакомые всем с детства персонажи сказок раскрылись с совершенно неожиданных сторон.

Подготовка к премьере новогоднего спектакля началась в декабре 2018-го. Репетировали по три часа в день несколько раз в неделю. Было нелегко, но результат порадовал.

«Оставляешь все проблемы за сценой, и, когда выходишь, остается только творчество. И все получается легко. Мне это очень нравится», - призналась актриса театра «Маски» школы № 9 Кристина Бойко.

«Каждый выход на сцену ты получаешь огромную дозу адреналина. Ты выступаешь, как в первый раз, несмотря на то что новогодние спектакли играются несколько раз, от двух до шести», - отметила актриса театра «Маски» Наталья Ранчина.

С постановкой «Снегурушки» актеры из Каменки собираются принять участие в театральном фестивале «Сурская весна».