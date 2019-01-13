13.01.2019 | 13:04

Появление на свет Спасителя Иисуса Христа продолжает быть поводом для добрых встреч в областной филармонии. В органном зале, где особая акустика и атмосфера, состоялся концерт Губернаторской симфонической капеллы «Славим Рождество!». В его честь звучал тропарь.

«Вроде и праздники уже все прошли. Но нам бы хотелось еще немножечко продлить эту небольшую череду праздников, чтобы люди, зрители, которые приходят на наши концерты, еще раз очутились в этой зимней сказке», - пояснил солист Губернаторской симфонической капеллы Сергей Митрофанов.

В программе были самые разноплановые произведения, некоторые звучали без музыкального сопровождения - например, христианские колядки. Исполнил коллектив и до боли знакомую светскую детскую песенку.