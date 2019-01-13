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Культура | Праздничное настроение продлил пензенцам концерт в филармонии

13.01.2019|13:04
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Появление на свет Спасителя Иисуса Христа продолжает быть поводом для добрых встреч в областной филармонии. В органном зале, где особая акустика и атмосфера, состоялся концерт Губернаторской симфонической капеллы «Славим Рождество!». В его честь звучал тропарь.

«Вроде и праздники уже все прошли. Но нам бы хотелось еще немножечко продлить эту небольшую череду праздников, чтобы люди, зрители, которые приходят на наши концерты, еще раз очутились в этой зимней сказке», - пояснил солист Губернаторской симфонической капеллы Сергей Митрофанов.

В программе были самые разноплановые произведения, некоторые звучали без музыкального сопровождения - например, христианские колядки. Исполнил коллектив и до боли знакомую светскую детскую песенку.

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Гость|13.01.2019 18:30|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС ЭТОЙ НОВОСТИ,ЧТО ЭТОТ КРУЖОК НЕ ПУСТИЛИ НА ГЛАВНУЮ СЦЕНУ ГОРОДА.ТАК ОНИ И ТАМ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ЗАЛА СОБРАЛИ.УЧИТЫВАЯ,ЧТО В РЯДАХ ЗРИТЕЛЕЙ СИДЕЛИ ТЕ КТО ОБЫЧНО ЗАЙЦЕМ ТУДА ПОПАДАЕТ,ДЕНЕЖНЫЙ СБОР БЫЛ КОПЕЕЧНЫЙ.ВОТ И ПУСТЬ ПОЛУЧАЮТ,ЧТО ЗАРАБОТАЛИ ЗА ВЫЧЕТОМ АРЕНДЫ ЗАЛОВ И ПОМЕЩЕНИЙ,А ТАКЖЕ ИНСТРУМЕНТА.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

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