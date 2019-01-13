Появление на свет Спасителя Иисуса Христа продолжает быть поводом для добрых встреч в областной филармонии. В органном зале, где особая акустика и атмосфера, состоялся концерт Губернаторской симфонической капеллы «Славим Рождество!». В его честь звучал тропарь.
«Вроде и праздники уже все прошли. Но нам бы хотелось еще немножечко продлить эту небольшую череду праздников, чтобы люди, зрители, которые приходят на наши концерты, еще раз очутились в этой зимней сказке», - пояснил солист Губернаторской симфонической капеллы Сергей Митрофанов.
В программе были самые разноплановые произведения, некоторые звучали без музыкального сопровождения - например, христианские колядки. Исполнил коллектив и до боли знакомую светскую детскую песенку.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС ЭТОЙ НОВОСТИ,ЧТО ЭТОТ КРУЖОК НЕ ПУСТИЛИ НА ГЛАВНУЮ СЦЕНУ ГОРОДА.ТАК ОНИ И ТАМ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ЗАЛА СОБРАЛИ.УЧИТЫВАЯ,ЧТО В РЯДАХ ЗРИТЕЛЕЙ СИДЕЛИ ТЕ КТО ОБЫЧНО ЗАЙЦЕМ ТУДА ПОПАДАЕТ,ДЕНЕЖНЫЙ СБОР БЫЛ КОПЕЕЧНЫЙ.ВОТ И ПУСТЬ ПОЛУЧАЮТ,ЧТО ЗАРАБОТАЛИ ЗА ВЫЧЕТОМ АРЕНДЫ ЗАЛОВ И ПОМЕЩЕНИЙ,А ТАКЖЕ ИНСТРУМЕНТА.
ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.