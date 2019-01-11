11.01.2019 | 14:49

В пятницу, 18 января, в Губернаторском доме откроется первая в Пензенской области выставка донецких художников под названием «Пейзажи Донбасса в акварелях».

Картины, вошедшие в экспозицию, успешно выставлялись в музеях Приволжского федерального округа: в Ульяновском историко-мемориальном центре-музее И. А. Гончарова, Оренбургском областном музее изобразительных искусств и Мордовском республиканском музее им. С. Д. Эрьзи (Саранск).

Теперь выставку «Пейзажи Донбасса в акварелях» принимает Пенза. На открытии будет присутствовать директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко.

«Сегодня сотрудники Пензенской картинной галереи забрали выставку из мордовского музея им. С. Д. Эрьзи и уже совсем скоро привезут ее в Пензу», - сообщается в группе галереи в соцсети «ВКонтакте».