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Культура | В Пензе откроется выставка акварельных пейзажей Донбасса

11.01.2019|14:49
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В пятницу, 18 января, в Губернаторском доме откроется первая в Пензенской области выставка донецких художников под названием «Пейзажи Донбасса в акварелях».

Картины, вошедшие в экспозицию, успешно выставлялись в музеях Приволжского федерального округа: в Ульяновском историко-мемориальном центре-музее И. А. Гончарова, Оренбургском областном музее изобразительных искусств и Мордовском республиканском музее им. С. Д. Эрьзи (Саранск).

Теперь выставку «Пейзажи Донбасса в акварелях» принимает Пенза. На открытии будет присутствовать директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко.

«Сегодня сотрудники Пензенской картинной галереи забрали выставку из мордовского музея им. С. Д. Эрьзи и уже совсем скоро привезут ее в Пензу», - сообщается в группе галереи в соцсети «ВКонтакте».

Источник — фото: vk.com/penzagallery
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Гость|11.01.2019 15:05|

За деревом залег снайпер ВСУ.

Гость|11.01.2019 15:07|

чёт пропаганда новороссии заглохла

Гость|11.01.2019 15:10|

Гость писал(a):

За деревом залег снайпер ВСУ.
Или местный пропутинский сепаратист.

Гость|11.01.2019 15:11|

А где на картинке вражинские танки? Где марширующие отряды Порошенковских нацистов-карателей?

Непоцреотично как-то...

Гость|11.01.2019 15:13|

Гость писал(a):

чёт пропаганда новороссии заглохла
Потому как народ стал понимать политику двойных стандартов Путина. Сепаратизм - он и есть сепаратизм.

Гость|11.01.2019 15:14|

Дибилизмом попахивает от коментов.

Гость|11.01.2019 15:16|

Гость писал(a):

чёт пропаганда новороссии заглохла
на неё денег нет супердержава собралась на луну

Гость|11.01.2019 15:17|

Гость писал(a):

Дибилизмом попахивает от коментов.
Политика - не твоё, с дебилизмом ты родился.

Гость|11.01.2019 15:20|

Гость писал(a):

Дибилизмом попахивает от коментов.
А с мылом мыть не пробовали?

Хозяйственное неплохо посторонние запахи устраняет.

Имя: Гость
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