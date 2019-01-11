11.01.2019 | 15:41

В Кузнецком музейно-выставочном центре, расположенном на улице Московской, 53, открылась выставка, приуроченная ко Дню российской печати, который отмечается 13 января.

Выставка под названием «Дню российской печати посвящается…» посвящена издательской деятельности в Кузнецке и Кузнецком районе. В экспозиции представлены фотографии сотрудников редакции, газеты разных эпох и печатная продукция, выпущенная типографией.

«Свое начало история печати в Кузнецке берет в далеком 1917 году. Она преодолела тернистый путь, прежде чем из «Известий Совдепа» превратиться во всем знакомую газеты «Кузнецкий рабочий».

Сотрудники музея приглашают всех желающих узнать подробности становления городской газеты и увидеть ее экземпляры, которым около 100 лет», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.