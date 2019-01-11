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Культура | В Кузнецке открылась выставка местных газет почти столетней давности

11.01.2019|15:41
Печать

В Кузнецком музейно-выставочном центре, расположенном на улице Московской, 53, открылась выставка, приуроченная ко Дню российской печати, который отмечается 13 января.

Выставка под названием «Дню российской печати посвящается…» посвящена издательской деятельности в Кузнецке и Кузнецком районе. В экспозиции представлены фотографии сотрудников редакции, газеты разных эпох и печатная продукция, выпущенная типографией.

«Свое начало история печати в Кузнецке берет в далеком 1917 году. Она преодолела тернистый путь, прежде чем из «Известий Совдепа» превратиться во всем знакомую газеты «Кузнецкий рабочий».

Сотрудники музея приглашают всех желающих узнать подробности становления городской газеты и увидеть ее экземпляры, которым около 100 лет», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Гость|11.01.2019 15:57|

Выставка несомненно интересна. А "Кузнецкому рабочему" стаж надо считать от выхода первого номера газеты с этим названием, а не с 1918 года.

Имя: Гость
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