В Кузнецком музейно-выставочном центре, расположенном на улице Московской, 53, открылась выставка, приуроченная ко Дню российской печати, который отмечается 13 января.
Выставка под названием «Дню российской печати посвящается…» посвящена издательской деятельности в Кузнецке и Кузнецком районе. В экспозиции представлены фотографии сотрудников редакции, газеты разных эпох и печатная продукция, выпущенная типографией.
«Свое начало история печати в Кузнецке берет в далеком 1917 году. Она преодолела тернистый путь, прежде чем из «Известий Совдепа» превратиться во всем знакомую газеты «Кузнецкий рабочий».
Сотрудники музея приглашают всех желающих узнать подробности становления городской газеты и увидеть ее экземпляры, которым около 100 лет», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.
Выставка несомненно интересна. А "Кузнецкому рабочему" стаж надо считать от выхода первого номера газеты с этим названием, а не с 1918 года.