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Культура | Пензенцев приглашают на выставку лоскутного шитья Зинаиды Козловой

11.01.2019|14:03
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В пензенском музее народного творчества действует памятная выставка мастерицы Зинаиды Козловой «Лоскуток, отражающий мир».

С раннего детства Зинаида Михайловна занималась различными видами рукоделия. В частности, она увлекалась лоскутной техникой, умело подбирая и соединяя куски различных тканей.

«Она живо откликалась на все культурные события жизни музея, участвовала во многих выставках города и области», - говорится в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

Работами пензенской умелицы могут полюбоваться все желающие при посещении музея. Он расположен по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 45, и работает ежедневно, кроме среды, с 10:00 до 17:00. Полная стоимость билета составляет 100 руб., для детей - 50 руб., для студентов и пенсионеров - 70 руб.

Музей расположен в уникальном здании - бывшем барском доме, однако за все время его существования там ни разу не проводился капитальный ремонт. На 2019 год запланирована реконструкция учреждения культуры.

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Гость|11.01.2019 15:16|

Сбор денег на реконструкцию или на памятник? Не понятно сразу.

Имя: Гость
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