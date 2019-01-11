В пензенском музее народного творчества действует памятная выставка мастерицы Зинаиды Козловой «Лоскуток, отражающий мир».
С раннего детства Зинаида Михайловна занималась различными видами рукоделия. В частности, она увлекалась лоскутной техникой, умело подбирая и соединяя куски различных тканей.
«Она живо откликалась на все культурные события жизни музея, участвовала во многих выставках города и области», - говорится в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».
Работами пензенской умелицы могут полюбоваться все желающие при посещении музея. Он расположен по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 45, и работает ежедневно, кроме среды, с 10:00 до 17:00. Полная стоимость билета составляет 100 руб., для детей - 50 руб., для студентов и пенсионеров - 70 руб.
Музей расположен в уникальном здании - бывшем барском доме, однако за все время его существования там ни разу не проводился капитальный ремонт. На 2019 год запланирована реконструкция учреждения культуры.
Сбор денег на реконструкцию или на памятник? Не понятно сразу.