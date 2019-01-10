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Культура | В Пензе организовали музыкальный вернисаж, приуроченный к Году театра

10.01.2019|16:28
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«Здесь искусства воедино сплелись» - такое название получил музыкальный вернисаж, приуроченный к Году театра в России. Его участниками стали воспитанники детской школы искусств «Лира» и художественной школы № 3.

«Я играю великое произведение М. П. Мусоргского под названием «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». Мне интересно тем, что я познаю много нового из старины и не забываю некоторые традиции, которые были раньше», - рассказала участница музыкального вернисажа Софья Иванова.

Вернисаж всегда проходит в конце зимних каникул и включает в себя исполнение музыкальных произведений, выставку художественных работ учащихся. В этот раз гостями стали и представители театра юного зрителя.

«Такое прекрасное наполнение встречи, на мой взгляд, будет стимулом для детей к дальнейшему развитию их творческих способностей, к созданию новых проектов, новых находок. И главное - мы направлены на воспитание творчески ориентированной личности», - рассказала и. о. директора ДШИ «Лира» Татьяна Потапова.

В 2019 году это мероприятие для молодежи состоялось уже в 17-й раз.

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