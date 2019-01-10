10.01.2019 | 14:36

Пензенская картинная галерея имени Савицкого приглашает жителей города и области на выставку сурского художника Дмитрия Мотова. Экспозиция откроется 23 января.

«Дмитрий Мотов - приверженец и популяризатор русской реалистической живописи. Его работы написаны в разных манерах, так как он считает, что нельзя замыкаться на одном виде письма, особенно если пейзажи сделаны в разных местах и с разным настроением.

Яркие, полные солнечного света пейзажи чередуются с лиричными, теплых оттенков зарисовками природы», - сообщили в музее.

16 января во втором корпусе картинной галереи - Губернаторском доме - откроется выставка «Возрожденные шедевры». Широкой публике представят отреставрированные в 2018 году полотна.