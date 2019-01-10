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Культура | В картинной галерее выставят работы пензенского художника Дмитрия Мотова

10.01.2019|14:36
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Пензенская картинная галерея имени Савицкого приглашает жителей города и области на выставку сурского художника Дмитрия Мотова. Экспозиция откроется 23 января.

«Дмитрий Мотов - приверженец и популяризатор русской реалистической живописи. Его работы написаны в разных манерах, так как он считает, что нельзя замыкаться на одном виде письма, особенно если пейзажи сделаны в разных местах и с разным настроением.

Яркие, полные солнечного света пейзажи чередуются с лиричными, теплых оттенков зарисовками природы», - сообщили в музее.

16 января во втором корпусе картинной галереи - Губернаторском доме - откроется выставка «Возрожденные шедевры». Широкой публике представят отреставрированные в 2018 году полотна.

Источник — фото vk.com/penzagallery
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Гость|10.01.2019 14:59|

этот персонаж заплатил за аренду площадей под свою мазню?

Гость|10.01.2019 15:10|

Этот персонаж - один из лучших художников региона!

Имя: Гость
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