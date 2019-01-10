10.01.2019 | 18:18

В Лермонтовке в рамках проекта «Филармония в библиотеке» выступил ансамбль «Милая роща». Концерт ветераны посвятили сразу двум прошедшим праздникам - Новому году и Рождеству.

«Народное творчество было всегда любимо людьми. Думаю, это как-то близко, потому что в кругу семьи, как правило, и поются народные песни», - рассказала главный библиотекарь библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Мария Федотова.

«Чтобы детям, внукам прививать хотя бы немножко, чтобы они знали, что такое русские народные песни, ведь все это умирает и скоро все забудем - даже не знаем ни одной русской народной песни. А мы стараемся все это возобновить и подарить людям», - отметила художественный руководитель ансамбля «Милая роща» Раиса Муратова.

«Кружит песен карусель» - так назывался праздничный концерт, продолжавшийся чуть больше часа.