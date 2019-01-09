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Культура | В школе № 74 открылась новая экспозиция в честь 100-летия ВЛКСМ

09.01.2019|18:32
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Новая экспозиция дополнила уникальный музей советского быта, открытый в средней школе № 74. Она посвящена 100-летию ВЛКСМ и ярко отражает жизнь и работу советских активистов-комсомольцев. Инициатором этой выставки стал руководитель образовательного учреждения Сергей Альчин.

Его фотографии, открытки, значки и другие материалы легли в основу коллекции, которая будет интересна не только современной молодежи, но и тем, кто с гордостью носил на груди знак члена союза.

«Нашим детям был задан вопрос: хотели бы вы вернуть время комсомола? И наши дети ответили: да, было бы здорово, если бы направление сейчас подобное было», - рассказала заместитель директора школы Светлана Байбулатова.

Сам музей советского быта в школе № 74 работает уже четыре года. Ничего подобного по масштабам сохранения культурных и исторических ценностей нет ни в одном другом образовательном учреждении региона.

Коллекция постоянно пополняется и расширяется благодаря поддержке учеников, их родителей и преподавателей.

«Это все ребята с удовольствием рассматривают. Жаль, но в наше время ребята не помнят имена героев-комсомольцев, имена каких-то знаменитых людей, которые жили в наше время комсомольское, и вот они для себя открывают новое», - отметила учитель Валентина Таскаева.

Экспозиция к 100-летию комсомола, как и другие залы музея советского быта, доступна не только для учеников школы № 74. Регулярно там организуют экскурсии для детей и взрослых, желающих совершить путешествие во времени.

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Гость|09.01.2019 19:02|

Поздно пить боржоми,просрали поколение молодёжи.

Гость|09.01.2019 19:24|

После такого ответа детей их учителей нужно увольнять за профнепригодность. Не о системе вам нужно было рассказывать, не об идеологии, а о делах. А вы смешали в одну кучу краткий курс истории ВКПБ и игру Орленок.

Имя: Гость
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