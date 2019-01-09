09.01.2019 | 18:47

Устали отдыхать на больших новогодних каникулах и при первой возможности сразу же отправились на концерт. Пензенская интеллигенция рукоплескала студентам и преподавателям колледжа искусств. Они выступали в камерном зале учебного заведения.

Организатором концерта выступило местное отделение международного Моцартовского общества.

«В программе прозвучат сочинения самых разных авторов, как правило, любимых нашими слушателями. Здесь и Лист, и Шопен, и Рахманинов, и Скрябин, то есть сегодня у нас будет концертная программа для музыкальных гурманов», - рассказала председатель пензенского отделения международного Моцартовского общества Елена Севостьянова.

«Я буду исполнять музыку Шостаковича - прелюдию и фугу из «Хорошо темперированного клавира». Мне она очень нравится. Я считаю, это концертная вещь, несмотря на то, что там достаточно трагическая музыка», - отметил пианист Александр Губарьков.

Музыкальные вечера, организованные Моцартовским обществом, проходят ежемесячно на протяжении 28 лет.