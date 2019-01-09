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Культура | Пензенцы увидят «Возрожденные шедевры» в Губернаторском доме

09.01.2019|17:26
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В среду, 16 января, во втором корпусе Пензенской картинной галереи - Губернаторском доме - откроется выставка «Возрожденные шедевры». Широкой публике представят отреставрированные в 2018 году полотна.

За этот период более 10 произведений искусства из фондов музея были восстановлены в Государственном научно-исследовательском институте реставрации и научно-реставрационном центре имени И. Э. Грабаря в Москве.

Также над восстановлением картин трудились студенты Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. В августе они презентовали шесть обновленных работ.

К примеру, на полотне кисти русского авангардиста В. Баранова, написанном 100 лет назад, насчитывалось 214 прорывов по периметру. Оно было покрыто слоем поверхностных загрязнений, также имелись жесткие деформации - картина пошла «волной». Специалисты спасли холст от гибели.

«А еще весь год с нами сотрудничала реставратор Ольга Карасева. Всего за это время было отреставрировано 17 произведений искусства, среди них - живопись, графика, иконы и декоративно-прикладное искусство», - сообщили в галерее.

11 декабря Ольга Карасева взяла в работу «Июльскую ночь» Станислава Жуковского. В среду, 9 января, стало известно, что труд окончен и картину приняла главный хранитель музея.

Источник — фото vk.com/penzagallery
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