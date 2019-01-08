08.01.2019 | 15:55

Рождественские фантазии в четыре руки и в две пары ног - танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского в исполнении выпускников консерватории Санкт-Петербурга открыл сезон 2019 года в Органном зале филармонии Пензы.

Творческий и семейный дуэт Дины Ихиной и Дениса Маханькова сложился благодаря музыке. Союз сердец - на пользу рабочему процессу.

«Мы играем оба ногами и руками, и это дает большие музыкальные возможности. Можно сыграть больше фактуры и можно играть успешно переложения симфонической музыки. Орган часто называют «королем инструментов» именно за то, что на нем можно исполнять практически любую музыку», - рассказал органист Денис Маханьков.

Зал был полон, зрители раскупили билеты на оба концерта молодых артистов. А исполнители баловали разнообразием - играли дуэтом, поодиночке и меняли инструменты. Так, «Под небом Парижа» Юбера Жиро пензенцы оказались благодаря дуэту органа и мелодики. Ею виртуозно владеет Диана Ихина.