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Культура | В Губернаторском доме пензенцев ждет персональная выставка Дины Кот

30.12.2018|11:27
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Знакомые все лица: писатели, поэты, актеры, спортсмены, музыканты. Иностранцы, россияне. Портреты создавал один человек - Дина Кот. Ее персональная выставка начала работать в Губернаторском доме.

«Здесь есть чисто графика линейная, которую я делаю на бумаге, есть живопись прямо классическая - холст, масло, и есть неклассическая, потому что в принципе я за такое все декоративное, за причудливость форм, материалов. Некоторые работы - там есть рис например, структурные смеси, которые я делаю сама», - рассказала художница.

Экспозиция, открывшаяся в рамках проекта «Вернисаж дебютантов», называется «Дина Кот. Художник. График».

«Она не создает свои работы в рамках и канонах академической школы. Она разноплановый художник, идет в ногу со временем. Она отвечает современным трендам, показывает то искусство, которое люди хотят видеть. Но не просто их желание, она его показывает именно с точки зрения искусства», - пояснил заведующий отделом современного искусства картинной галереи Дмитрий Бушмин.

Также на выставке есть работы, выполненные в жанрах интерьерной живописи, иллюстрации. Это последняя экспозиция, открывшаяся в 2018 году в стенах картинной галереи.

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