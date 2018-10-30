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Культура | В Заречном акцию «Ночь искусств» проведут в фольклорном стиле

30.10.2018|13:41
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К всероссийской акции «Ночь искусств» присоединится и Заречный. В воскресенье, 4 ноября, жителей закрытого города ждут в музейно-выставочном центре. Бесплатное мероприятие в фольклорном стиле продлится с 18:00 до 24:00.

С 18:00 до 18:30 гости праздника смогут увидеть выступления творческих коллективов «Фольклорный калейдоскоп». С 18:20 до 19:20 в музейном кафе пройдут «Селиксенские встречи».

С 18:30 до 19:20 организуют экскурсию по выставке этнического костюма «Молодец в кафтане, девка в сарафане»; с 19:00 до 19:30 - экскурсию по выставке «Красоты невиданной рушник»; с 19:30 до 20:30 - экскурсию по выставке «100 лет комсомолу».

С 19:30 до 20:30 пройдут мастер-классы «Обережек на запястье», «Веселые раскраски»; с 21:00 до 23:00 - мастер-класс «Рисуют все».

С 20:00 до 23:00 зрители оценят выступление инструментальной группы «Ковчег», с 20:30 до 21:30 желающие смогут принять участие в квесте «Ночь в музее».

Кроме того, на протяжении всего времени будет работать фотозона, сообщается на портале «Заречье сегодня».

В Пензе артисты драмтеатра в этот вечер представят публике программу «Музыка на бис». Для слушателей прозвучат как песни из спектаклей, так и номера, подготовленные актерами самостоятельно.

К акции «Ночь искусств» также присоединится Пензенская областная библиотека для детей и юношества. Там для ребят устроят буктревел «КARTины мира».

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