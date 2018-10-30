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Культура | В Пензе стартовал прием заявок на городской конкурс чтецов

30.10.2018|13:16
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Во вторник, 30 октября, в Пензе открылся прием заявок на участие в IV открытом городском конкурсе чтецов имени заслуженной артистки Северной Осетии Ирины Дубровиной.

В 2018 году организаторы решили выбрать основной темой конкурса творчество Булата Окуджавы.

Заявки на участие можно направлять до 4 ноября в центр хореографического искусства (г. Пенза, ул. Леонова, 1а) или на адрес электронной почты: venzelia@mail.ru (с пометкой «Конкурс чтецов»).

«Прослушивания стартуют 8 ноября. По решению жюри лучшие номера будут представлены на гала-концерте. За дополнительной информацией следует обращаться по телефону 8 (8412) 200-757», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|30.10.2018 14:22|

А конкурс хуйцов когда будет?

Имя: Гость
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